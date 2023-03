Piloto que derrubou Miguel Oliveira sofre fratura na mão direita

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) sofreu uma fratura no polegar da mão direita na sequência do choque com o português Miguel Oliveira (Aprilia), na terceira volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

De acordo com os serviços médicos do campeonato, os exames efetuados ao antigo campeão mundial detetaram uma fratura no primeiro metacarpo da mão direita, no polegar.

Márquez falhou a travagem para a terceira curva do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, tocou no espanhol Jorge Martin (Ducati) e abalroou o português Miguel Oliveira, que sofreu uma forte contusão na perna direita.

O piloto espanhol dirigiu-se à boxe da equipa RNF Aprilia, do piloto luso, a pedir desculpa, indicando ter sofrido um problema técnico na sua mota, mas não evitou uma enorme assobiadela do público português presente em Portimão.

O GP de Portugal de MotoGP é a primeira das 21 provas do Mundial de Velocidade de 2023.

A corrida deste domingo foi ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que já tinha ganho a sprint de sábado.

O atual campeão mundial lidera o campeonato, com 37 pontos.