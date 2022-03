Piloto russo Mazepin cria fundação de apoio a atletas vítimas das sanções

O piloto russo Nikita Mazepin, dispensado pela equipa de Fórmula 1 Haas devido à ofensiva militar da Rússia sobre a Ucrânia, anunciou esta quarta-feira a criação de uma fundação para apoiar atletas vítimas destas tomadas de posição.

"Vai dedicar-se a ajudar os desportistas que percam a possibilidade de competir ao mais alto nível por razões políticas, independentes da sua vontade. Será financiada pela Uralkali, recorrendo ao dinheiro previsto para a época de Fórmula 1", explicou, referindo-se à empresa sua patrocinadora, uma produtora de fertilizantes de potássio.

Mazepin, com 23 anos, é filho do oligarca russo Dmitri Mazepin, acionista do grupo empresarial Uralkali, forte exportador russo a nível internacional.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro um ataque à Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.