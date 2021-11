Durante o aquecimento deste sábado para o Grande Prémio de Macau, o piloto Zhang Ya Qi bateu a toda a velocidade contra a parede da pista.



As rodas dianteiras do Audi R8 LMS foram arrancadas com o impacto e depois de derrubar a barreira o carro destruído girou pelo menos seis veze antes de parar.



Ya Qi Zhang survived this horrific looking accident in Warm Up of the Sands China Macau GT Cup with three broken ribs, a collapsed lung and other chest injuries. It's amazing that Zhang didn't suffer any leg or back injuries and it shows the safety of the Audi R8 LMS.#MacauGP pic.twitter.com/HVOfJ8C259