Pilotos proibidos de fazerem declarações políticas pela Federação Internacional do Automóvel

Os pilotos ficaram esta terça-feira proibidos de fazerem declarações políticas pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), após a revisão do código desportivo internacional, noticiou a agência EFE.

A fim de salvaguardar a sua neutralidade, a FIA modificou o artigo que passa a considerar infração "fazer e exibir declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais que violem o princípio geral da neutralidade", a menos que tenha sido dada aprovação prévia pela FIA ou pelos organismos nacionais responsáveis pela competição.

Esta alteração visa evitar episódios como os protagonizados por Lewis Hamilton (Mercedes), seis vezes campeão do mundo de Fórmula 1, ter manifestado o apoio aos movimentos 'black lives matter', no Grande Prémio da Toscana de 2020, LGTBIQ+, este ano, no Canadá, onde Sebastian Vettel se opôs à extração de petróleo.