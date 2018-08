Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pimenta defende o ouro em K1 5000, em dia com seis finais lusas

Tricampeão da Europa compete às 16h50.

07:10

O canoísta Fernando Pimenta defende este domingo o título mundial de K1 5000, no encerramento da competição em Montemor-o-Velho, dia em que Portugal disputa seis finais.



O atleta de Ponte de Lima, de 29 anos, participa na derradeira prova do evento, procurando juntar o ouro ao inédito título mundial conquistado sábado, em K1 1000, neste caso distância olímpica.



O tricampeão da Europa compete às 16h50, depois de Márcia Aldeias (K1), Rui Lacerda (C1) e Ana Rodrigues (C1), tudo em finais diretas, sem necessidade de eliminatórias ou semifinais.



Antes, o K4 500 de Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Batista e David Varela vai tentar manter o prometedor desempenho de sábado, com duas regatas de elevado nível.



Ainda é muito cedo para atingir o nível que levou o K4 1000 português ao título europeu em 2011 e à prata mundial em 2013, porém o treinador Rui Fernandes parece ter matéria prima capaz para uma embarcação a lutar pelo apuramento olímpico, que decorrerá em 2019, na Hungria.



O olímpico Hélder Silva será o primeiro a disputar final, às 12h32, em C1 200, a sua distância favorita.