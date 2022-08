Fernando Pimenta tenta hoje somar mais duas medalhas nos Europeus

O canoísta Fernando Pimenta vai tentar aumentar este sábado o seu já rico historial de medalhas, quando disputar as finais do K1 1.000 e K1 5.000 metros dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha.

A canoagem vai estar novamente em evidência neste penúltimo dia dos Europeus, já depois de o duas vezes medalhado olímpico ter conquistado na sexta-feira uma medalha de bronze, na final de K1 500 metros.

Este sábado, tem a final do olímpico K1 1.000 metros, a sua especialidade, e a do K1 5.000 metros, num dia em que se disputam outras duas finais: a de C2 500, por Inês Penetra e Beatriz Lamas, e a de C1 5.000, por Beatriz Lamas.

O ténis de mesa tem apenas em Tiago Apolónia a possibilidade de discutir uma medalha, mas, para isso, terá de vencer este sábado o seu encontro dos quartos de final, que lhe daria pelo menos a medalha de bronze na competição.

Apolónia vai defrontar o esloveno Darko Jorgic, em encontro agendado para 12h15 (horas portuguesas), podendo, em caso de vitória, discutir ainda este sábado o acesso à final, com as meias-finais previstas a partir das 16h50.

O atletismo prevê este sábado as duas finais dos 20 km marcha, com Hélder Santos, João Vieira e Paulo Martins, nos masculinos, e com Ana Cabecinha, Carolina Costa e Joana Pontes, em femininos.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já cinco medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.