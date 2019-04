Pinto da Costa acredita que FC Porto pode eliminar Liverpool

Os 'dragões' perderam em casa do Liverpool, por 2-0, na primeira mão, recebendo os 'reds' na quarta-feira.

Por Lusa | 02:49

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, disse hoje estar com uma expectativa positiva para o encontro com o Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"A expectativa para o jogo da Liga dos Campeões é sempre pela positiva, esperar vencer, e mais uma vez assim acontecerá. Sabemos que é difícil, contra uma das grandes equipas europeias. Estamos em desvantagem até por factos alheios ao próprio jogo, mas vamos acreditar sempre e é com esse espírito que estaremos na quarta-feira", afirmou Pinto da Costa.

Os 'dragões' perderam em casa do Liverpool, por 2-0, na primeira mão, recebendo os 'reds' na quarta-feira.