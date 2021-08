"No FC Porto só pensamos em vencer. Neste caso, em voltar a ser campeões nacionais, em continuar a protagonizar boas campanhas na Liga dos Campeões e em rechear o nosso magnífico museu com o máximo de troféus que for possível”, escreve Pinto da Costa na edição deste mês da revista ‘Dragões’.













O FC Porto arranca a época no próximo domingo, na receção ao Belenenses SAD. E a confiança do presidente dos dragões está em alta, depois da pré-temporada da equipa. Foram oito vitórias e apenas um empate (frente à Roma) que a equipa de Sérgio Conceição registou nos jogos de preparação.

Pinto da Costa mostrou-se ainda satisfeito pelo regresso dos adeptos às bancadas do Estádio do Dragão.