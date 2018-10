Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa afirma que último "campeonato valeu por cinco"

Presidente do FC Porto lançou um livro de compilação de crónicas.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

Foram cinco anos em que ganhámos apenas um campeonato. Foram momentos muito difíceis. No entanto, este último campeonato valeu por cinco, não é preciso dizer mais nada", afirmou Pinto da Costa durante a apresentação do livro "Até ao Mar Azul - As Páginas do Presidente".



O líder do FC Porto compilou as próprias crónicas publicadas na revista ‘Dragões’, nos últimos cinco anos. "Escrevi sempre o que sentia, nunca quis ofender ninguém e, se o fiz, penitencio-me por isso", acrescentou.



A apresentação decorreu, esta terça-feira, na sala VIP do Estádio do Dragão e contou com a presença de cerca de 150 convidados.



Pinto da Costa falou ainda de um tema da atualidade. "Acreditei no Lopetegui, a seleção espanhola também acreditou e são mais inteligentes que eu. O Real Madrid acreditou e agora não sei quem mais vai acreditar", disse.



No livro, Pinto da Costa relata os momentos que, na sua opinião, marcaram a vida do FC Porto nos últimos tempos. É publicado no ano em que o clube comemora 125 anos e conquista um título que fecha um ciclo de quatro épocas sem ganhar o campeonato.



"Neste livro falo de grandes vitórias de várias modalidades, mesmo a nível europeu. Mas a cereja no topo do bolo é a conquista deste campeonato. Nestes quatro anos sem ganhar houve muitas resistências e agora todos sabemos o que se passou", referiu Pinto da Costa.



"Este livro é muito importante porque todos ficam a saber o que pensava o presidente do FC Porto em determinados momentos sobre alguns assuntos" acrescentou.



Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, o bibota de ouro Fernando Gomes e o hoquista Vítor Hugo foram algumas das várias figuras que estiveram presentes no lançamento do livro.



Telefonema a Bruno de Carvalho

No seu livro "Até ao Mar Azul", Pinto da Costa revela ter telefonado a Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, a garantir-lhe que não iria contratar jogadores aos leões na sequência das rescisões que se seguiram ao ataque à Academia de Alcochete.



Sobre este tema, Pinto da Costa lança uma farpa a Luís Filipe Vieira, sem lhe referir o nome. "Quis aproveitar-se da fraqueza alheia", escreve no capítulo "A ética é uma treta, para alguns".



PORMENOR

Contratação de Conceição

Pinto da Costa descreve, no livro, vários episódios importantes para o FC Porto. A contratação de Sérgio Conceição é um deles. "Foi o Luciano D’Onofrio que me falou, durante um almoço, no Conceição. Sabia que era um treinador com contrato com o Nantes mas depois de falar com ele tive a certeza que iria fazer tudo para poder vir treinar o FC Porto", contou.