Pinto da Costa anuncia renovação de Sérgio Conceição pelo FC Porto

Técnico prepara-se para renovar pelo Dragão por mais um ano após declarações de Pinto da Costa.

18:51

Pinto da Costa anunciou esta sexta-feira numa conferência de imprensa que Sérgio Conceição vai manter-se no comando do clube por mais um ano, além deste que decorre.



"Queremos muito ganhar e continuar aquilo que temos feito", disse Sérgio Conceição após anúncio da renovação



"Falámos ontem à noite [quinta-feira] e assinámos hoje [sexta-feira]. É que eu não tenho tempo a perder", revelou o presidente do FC Porto sobre a conversa que teve com o técnico para acertar a renovação.



O técnico revela, durante a conferência de imprensa, que o lugar onde está é um orgulho: "Quando eu falo no amor que tenho pelo FC Porto, é um amor verdadeiro



A notícia da renovação do técnico é feita 24 horas antes do clássico.