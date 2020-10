Pinto da Costa apresenta queixa-crime contra Frederico Varandas

Pinto da Costa avança esta quinta-feira com queixa-crime contra Frederico Varandas, depois das acusações do presidente do Sporting em que apelidou Pinto da Costa de "bandido". A garantida foi deixada pelo próprio, durante a apresentação das contas anuais da SAD portista.

"Não vou comentar, não vou falar sobre esse senhor. Não costumo falar de processos judiciais. E como entra amanhã, já está determinado, uma queixa-crime nos tribunais contra o tal presidente, não me vou pronunciar até que siga o seu curso normal", referiu Pinto da Costa.