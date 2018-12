Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa ataca Governo

Presidente diz que o Estado ignora todos os clubes menos um [Benfica] e que nem deu parabéns pelo 125º aniversário dos dragões.

Por Filipe António Ferreira | 11:22

Pinto da Costa atacou o Governo liderado por António Costa durante o 15º aniversário da Casa do FC Porto Dragões do Oeste, nas Caldas da Rainha.



"Os governos, e em especial este, ignoram quase todos os clubes menos um [Benfica]. O FC Porto pagou no ano passado de impostos diretos e indiretos, através dos impostos que pagamos dos jogadores, 42 milhões de euros. Se o Governo não tem respeito pelo que o FC Porto fez, não tendo sequer endereçado os parabéns através de qualquer membro nos seus 125 anos, podia ao menos o Ministro das Finanças ter-nos felicitado por sermos um bom cliente", disse o líder portista, que também foi recebido na câmara local.



O momento da equipa de futebol dos dragões também não foi esquecida. "Nós estamos num bom momento, mas independentemente de estarmos num bom ou mau momento, nós temos de ter sempre um caminho a seguir. E o caminho a seguir nas nossas delegações e nos nossos núcleos é fomentar união. É fomentar os encontros dos jovens e crianças para que encontrem no nosso clube um rumo a seguir nos princípios éticos da vida", salientou o presidente.



Sobre a campanha do rival Benfica na Champions, o líder portista fintou o tema: "Não acompanhei, nem tenho de acompanhar. Tenho de acompanhar o FC Porto. Essa é a minha preocupação, nem me vou pronunciar sobre qualquer clube que possa estar num momento menos feliz".



Pinto da Costa já tinha deixado algumas farpas do Benfica no texto da sua autoria na revista ‘Dragões’. "Não me canso de repetir que nesta década e meia de Estádio do Dragão fomos campeões europeus, mundiais, vencemos uma Liga Europa, nove campeonatos nacionais e dá vontade de rir ver outros a porem-se em bicos de pés, porque no mesmo período ganharam meia dúzia de campeonatos, alguns atualmente sob investigação", escreveu o líder portista.



Bazoer alvo de processo disciplinar

Bazoer está a contas com um processo disciplinar no FC Porto e foi relegado para a equipa B, com quem tem treinado.



O médio holandês, de 22 anos, chegou atrasado após quatro dias de folga concedidos no início de novembro e Sérgio Conceição não teve piedade. O jogador, cedido pelo Wolfsburgo, já terá recebido a nota de culpa e cumpre agora os procedimentos de defesa.



A sanção pode passar mesmo pela saída do clube.