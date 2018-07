Pinto da Costa ataca Vieira acusando-o de inspirações em Trump

Presidente portista criticou o seu homólogo encarnado em visita à Afurada.

Pinto da Costa criticou Luís Filipe Vieira esta sexta-feira pela anunciada intenção do presidente encarnado de contratar alguns dos jogadores que rescindiram com o Sporting no seguimento do episódio de Alcochete.O líder portista aproveitou ainda a ocasião para, de forma irónica, comentar o recente discurso do seu homólogo, nos Estados Unidos, no qual este pediu paz para o futebol português."Já ontem nos Estados Unidos, talvez por inspiração de Trump, demonstrou ao apelar à unidade, à amizade, ao carinho para bem de todos os dirigentes e de todos que participam no desporto. Mas não é isso que me importa. O que é estranho é que a mim, desde pequenino, me ensinaram que quando alguém está no chão, não se bate na pessoa, mas sim ajuda-se a pessoa a levantar-se", concluiu o líder portista, em declarações prestadas durante uma visita à Casa do FC Porto da Afurada, na tarde desta sexta-feira, na qual Pinto da Costa foi aplaudido por centenas de adeptos portistas.