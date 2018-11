Pinto da Costa chamado a prestar declarações no caso dos e-mails

Presidente do FC Porto e outros administradores da SAD deverão ser ouvidos na próxima semana, na sequência de uma queixa do Benfica.

As audições decorrerão na sequência de uma queixa feita pelo Benfica contra o furto das várias queixas de correio qeu têm sido divulgadas na Internet, tendo começado essa divulgação no Porto Canal.

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e os administradores da SAD portista Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Teles foram notificados pelo Ministério Público para prestar declarações no âmbito do caso dos e-mails, avança a revista SÁBADO