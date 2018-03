Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa diz que "gostaria que Casillas ficasse" no FC Porto

Presidente do FC Porto elogiou guarda-redes espanhol, mas deixou o seu futuro em aberto.

10:04

Iker Casillas está em final de contrato com o FC Porto e tem sido pouco utilizado por Sérgio Conceição. O futuro do guarda-redes espanhol é incerto, mas Pinto da Costa garante que "gostaria que Casillas ficasse" no clube do Dragão.



Depois do empate a zero com o Liverpool, o presidente dos azuis-e-brancos assegurou que Iker é uma figura importante no balneário portista.



"Quem não gostaria de continuar com Casillas? Estou muito feliz por o termos", admitiu, assegurando que o guardião do país vizinho "está a demonstrar que é realmente uma mais-valia para qualquer clube".



"Ficar? Gostaria que sim. Se é possível? Quando é possível ter mar em Bragança, tudo é possível", rematou.



Iker Casillas foi o guarda-redes escolhido por Conceição para o embate com o Liverpool e foi aplaudido em Anfield pelos adeptos dos dois clubes. Naquela que poderá ter sido a sua despedida da Liga dos Campeões, Casillas chegou até a ser abraçado por Klopp, treinador da equipa adversária.



Depois do encontro, Casillas confessou a sua felicidade. "Este é um campo que respeita os jogadores. Agradeço quando as bancadas aplaudem os jogadores. Quando vinha aqui com o Real Madrid acontecia a mesma coisa e fico contente com este carinho", admitiu.



Sobre o seu regresso à titularidade, o guardião espanhol é perentório: "Todos os jogadores tentam sempre mudar a opinião do treinador. Não é só Iker Casillas".



"Temos de trabalhar para que o mister nos escolha", refere, numa noite de marcas históricas a nível pessoal: Casillas atingiu ontem os 56 jogos sem sofrer na Liga dos Campeões, algo nunca antes conseguido, e é, igualmente, o jogador com mais partidas na competição, somando já 171.