Pinto da Costa: "Há clubes que gastam fortunas em advogados, é porque precisam"

Benfica na mira, entre ataques a Governo e comentadores.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 06:00

Parece que há clubes [Benfica] que gastam fortunas em advogados. É porque precisam. Se eu tiver uma constipação, vou à farmácia. Se tiver uma coisa mais complicada, já vou ao centro de saúde. (...) Quando chega uma fornada de advogados, a troco de milhões, é porque esse clube está muito doente", analisou Pinto da Costa, esta sexta-feira, ao Porto Canal, no âmbito dos 15 anos do Dragão.



O presidente do FC Porto criticou os 23% de IVA dos jogos de futebol e falou em "centralismo", sublinhando que o estádio não tem tido direito a visitas de governantes. Responsabilizou comentadores televisivos - defendeu até Bruno de Carvalho do tratamento que teve nos programas - pelo clima menos pacífico no futebol e que podem ser os "autores morais" de conflitos. Disse ainda sonhar com novo troféu europeu, que o golo de Kelvin (2013) foi o melhor nestes 15 anos e os 5-0 ao Benfica (2010) o jogo mais especial.