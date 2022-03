Pinto da Costa está infetado com Covid-19. Como o CM avançou em primeira mão no seu site na manhã desta quinta-feira, o presidente do FC Porto, de 84 anos, apresenta sintomas ligeiros da doença e vai cumprir o isolamento obrigatório na sua habitação.O dirigente portista foi visto pela última vez em público no passado domingo à noite, no Estádio do Bessa, onde decorreu o dérbi frente ao Boavista.