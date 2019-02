Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa no balneário do árbitro após empate com Moreirense

Líder portista e Luís Gonçalves foram ter com Jorge Sousa após o jogo.

Por Mário Figueiredo | 09:15

Pinto da Costa e Luís Gonçalves foram ao balneário de Jorge Sousa, após o empate do FC Porto com o Moreirense (1-1), refere o árbitro no seu relatório.



O jogo foi intenso para os portistas que somaram o segundo empate consecutivo e viram Benfica e Sp. Braga aproximarem-se vertiginosamente, ficando apenas com um ponto de vantagem sobre as águias e dois sobre os bracarenses.



A visita do presidente e do diretor-geral do futebol portista é abordada no relatório de Jorge Sousa: "O jogo teve início com 4 minutos de atraso derivado a entrada tardia do clube visitante e do minuto de silêncio que foi respeitado. No final do jogo o diretor do clube visitante, Sr. Luís Gonçalves, e o senhor presidente do mesmo clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, dirigiram--se ao balneário da equipa de arbitragem de forma rápida para se despedirem da mesma."



Sérgio Conceição também confrontou o árbitro do Porto após a partida, mas acabou por referir: "Até ao final da época não vou falar mais da arbitragem, no Porto Canal há um ‘expert’ para falar de arbitragem."



Os dragões não ganham há três jogos consecutivos (empates com V. Guimarães, 0-0; Moreirense, 1-1; e uma derrota com a Roma, 2-1, para a Liga dos Campeões) e recebem este sábado o Vitória de Setúbal.



Felipe ‘agradece’ ao técnico

O defesa-central Felipe recorreu esta quinta-feira às redes sociais para explicar o diálogo que manteve com Sérgio Conceição no final da derrota com a Roma (2-1) na primeira mão dos oitavos de final da liga dos campeões.



"Deixo aqui uma palavra de agradecimento ao mister que, após um jogo tão intenso e difícil, quis tranquilizar-me sobre um lance de disputa com o adversário. Vamos seguir acreditando e lutando pelos nossos objetivos", escreveu. Os dragões voltaram a treinar ontem sem Brahimi, Marega e Aboubakar.