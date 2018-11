Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa ouvido esta sexta-feira no caso dos e-mails do Benfica

Presidente do FC Porto prestou declarações como testemunha no DCIAP, em Lisboa.

09.11.18

José Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, esteve esta sexta-feira a prestar declarações no processo relativo aos e-mails do Benfica revelados pelo Porto Canal. O dirigente chegou ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no centro de Lisboa, ao início da manhã e entrou sem prestar declarações aos jornalistas.



O dirigente portista esteve, durante cerca de 40 minutos, nas instalações do DCIAP, sem prestar declarações aos jornalistas antes ou depois de entrar.



Pinto da Costa foi notificado pelo Ministério Público (MP) para prestar declarações, na qualidade de testemunha, no âmbito de uma queixa apresentada pelo Benfica relativamente à divulgação de correspondência do clube da Luz pelo Porto Canal.



No processo em que é arguido Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, os investigadores do Ministério Público procuram apurar em que circunstâncias chegaram ao dragão as mensagens internas do benfica, que despoletaram o caso E-toupeira.



Em relação a este caso, está a ser investigado um hacker português apontado como o autor do desvio de informação de contas de e-mail pessoais e profissionais de dirigentes do Benfica.