O FC Porto cumpriu, esta manhã de domingo o último treino antes da viagem para a Madeira, onde amanhã defronta o Marítimo. A grande nota de destaque para a sessão matinal foi a presença do presidente dos dragões, Pinto da Costa, perto do relvado onde os jogadores de Sérgio Conceição trabalharam.A comitiva azul e branca viaja esta tarde para a Madeira, em voo charter com partida prevista para as 17 horas.O duelo com o Marítimo realiza-se amanhã, às 19 horas, no Funchal.