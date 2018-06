Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa rejeita saídas do FC Porto

Presidente portista nega ter recebido propostas por craques.

Por Filipe António Ferreira | 09:50

É verdade que o FC Porto procura alguns jogadores. Não é verdade que o FC Porto esteja disponível para vender alguns dos seus ativos.



É evidente que pode correr esse perigo, se algum clube bater as cláusulas de rescisão. Mas, até este momento, ninguém me comunicou nenhum interesse, por isso não vejo nenhuma razão para haver algum jogador em destaque face a outro. Não estamos a negociar a saída de nenhum jogador", disse esta sexta-feira Pinto da Costa à margem de uma cerimónia que teve lugar no Museu do FC Porto.



O líder portista recusou assim que o clube tenha recebido qualquer proposta pelos seus principais ativos: Marega, Brahimi e Herrera. O presidente referiu ainda que Reyes já não faz parte do plantel e que inclusivamente "já assinou por outro clube".



Sobre o Mundial, Pinto da Costa mostrou confiança de que a equipa comandada por Fernando Santos vai chegar à final da competição.