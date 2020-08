Pinto da Costa suspenso por 45 dias e condenado a multa por críticas a Soares Dias

Jorge Nuno Pinto da Costa foi suspenso por 45 dias e condenado a uma multa de 6.250, depois de ter tecido críticas à arbitragem de Artur Soares Dias, à altura numa entrevista ao Porto Canal.O castigo, aplicado pelo Conselho de Disciplina liderado por Cláudia Santos, surge após o líder portista ter visado a arbitragem de Soares Dias no jogo FC Porto-Rio Ave, no qual terá, na ótica do presidente portista, ficado por marcar um penálti a favor dos dragões.Para além desta suspensão e da multa aplicadas a Pinto da Costa, também o FC Porto terá de pagar uma coima, no valor de 10.200 euros.