Pinto da Costa suspenso por 90 dias

Pinto da Costa foi suspenso por 90 dias e multado em 11 480 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência de duras críticas que fez aos árbitros dos jogos Feirense-Benfica (1-4), Sp.Braga-Benfica (1-4) e Rio Ave-Benfica (2-3), da época passada.O castigo surge após denúncias feitas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol Profissional sobre um texto que o líder portista escreveu no editorial da revista Dragões de maio, no qual atacou os árbitros João Pinheiro e Bruno Paixão, e em posteriores declarações.Na partida de Santa Maria da Feira, o Feirense esteve a ganhar por 1-0 ao Benfica e chegou ao 2-0 num lance que acabou por ser anulado num fora-de-jogo polémico."Parece que é mais fácil para o FC Porto ter êxito nas competições europeias, frente a rivais mais difíceis, do que em Portugal, onde muitas vezes os adversários vestem de preto, andam com um apito na boca ou estão sentados em frente a ecrãs de televisão. Triste o País onde abundam as paixões vermelhas e os pinheiros pouco iluminados, sempre disponíveis para subverter a classificação da Liga, como agora o fizeram, demonstrando que o crime compensa e que não há camião de coação que não continue a dar resultados", escreveu Pinto da Costa.Mais tarde, numa entrevista, afirmou: "São três jogos [Feirense, Braga e Rio Ave] em que ainda gostava de saber quem foi buscar os padres à sacristia".O dirigente já considerou o castigo "injusto" e anunciou que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.