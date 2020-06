Pinto da Costa: "Tínhamos acordo para vender jogadores por 147 milhões de euros"

Pinto da Costa revelou esta terça-feira, em entrevista ao Porto Canal, que o FC Porto tinha encaminhadas várias negociações de transferências de jogadores que iriam render aos dragões uma verba próxima dos 150 milhões de euros. A referência do presidente portista surge um dia depois de Luís Filipe Vieira ter falado em duas transferências na ordem dos 200 milhões por parte do Benfica que foram 'bloqueadas' pela pandemia de Covid-19.



"Li extratos de uma entrevista de um presidente de um clube a dizer que esta pandemia o impossibilitou de vender dois jogadores por 200 milhões de euros. Nós também tínhamos. Não era por esse valor, mas tínhamos perto disso... Não vou dizer nomes, mas posso dizer que já tinha acordo de 147 milhões de euros para venda. Se o tivéssemos feito não estaríamos a falar de problemas financeiros. A diferença [para o Benfica] não é grande. Estavam feitos desde o fim do ano. Só faltava concretizar, estava tudo feito. Mas apareceu o vírus, que afetou não só em Portugal...", disse.

