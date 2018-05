Pior equipa do Mundo quer contratar guarda-redes do Liverpool

Brasileiros do Ibis Sport Clube, de Pernambuco, mandam mensagem aos reds a perguntar por Karius.

Conhecido por ter a pior equipa do mundo, o Ibis Sport Club, de Pernambuco, mostrou-se interessado em contratar Karius, o guarda-redes do Liverpool que teve uma atuação para esquecerna final da Liga dos Campeões, ganha pelo Real Madrid, no último sábado, em Kiev.O Ibis, que não perde uma boa oportunidade de negócio, enviou uma mensagem ao Liverpool via Twitter. "Olá Liverpool. você podem vender-nos o guarda-redes Karius? Por favor..."