Piqué paga multa de 48 mil euros por conduzir sem pontos na carta

Jogador dá-se como culpado e chega a acordo para encerrar processo judicial com pagamento milionário.

Gerard Piqué foi ouvido esta segunda-feira no tribunal de Barcelona depois de ter sido apanhado a conduzir sem pontos na carta, em agosto. O central espanhol admitiu a ilegalidade e concordou em pagar uma multa de 48.000 euros.



O defesa falou durante meia hora no tribunal de Barcelona, não prestando declarações aos jornalistas nem à entrada nem à saída. Piqué falou na qualidade de investigado por um delito contra a segurança do trânsito.



O jogador do Barcelona foi condenado a oito meses de multa diária de 200 euros, mais as custas do processo judicial. Piquet foi apanhado a conduzir o seu carro quando já tinha esgotado os pontos que lhe permitiam guiar, a 31 de agosto. Foi detetado pela Guardia Civil no centro de Barcelona, depois de ter cometido mais uma infração de trânsito.