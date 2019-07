Pirata Rui Pinto em risco de indemnizar Cristiano Ronaldo

A PJ acedeu a ficheiros pirateados por Rui Pinto que permitiram concluir que Ronaldo foi um dos alvos do hacker, nomeadamente no caso dos documentos tornados públicos sobre a alegada violação de Kathryn Mayorga. Este o motivo que levou o jogador à PJ no passado mês de junho, por altura da Liga das Nações.Um testemunho fundamental, em que o capitão da Seleção deixou claro que os documentos foram obtidos ilegalmente e publicados sem o seu consentimento, o que permite agora ao Ministério Público abrir um novo processo contra Rui Pinto. Um processo no qual CR7, como vítima, pode constituir-se assistente e pedir uma indemnização ao pirata pelos danos causado à sua imagem.Sem o seu testemunho - e o de todos os que foram visados pelo Football Leaks, do qual Rui Pinto admitiu fazer parte, não seria possível a abertura de qualquer processo, já que o mesmo depende de queixa.Rui Pinto está preso preventivamente pela prática de seis crimes (dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa à pessoa coletiva e um de extorsão na forma tentada), todos relativos ao caso Doyen.É, contudo, seguro para a investigação que o pirata informático acedeu ilegalmente a um vasto conjunto de documentação particular e de organismos judiciais e outros, pelo que é expectável que se originem outros processos.