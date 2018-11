Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pizzi: “estou na melhor forma”

Médio do Benfica não está preocupado com as críticas.

Por Ricardo Miguel Costa | 08:53

Estou no meu melhor momento de forma porque tenho sido titular na seleção", disse esta quarta-feira Pizzi, na antevisão do jogo com a Itália, no sábado, para a Liga das Nações.



O internacional português afirmou que não está preocupado com as críticas que tem recebido pelos maus resultados do Benfica.



"Isso tem de passar ao lado de todos os jogadores. Se estiver de consciência tranquila, isso é o mais importante. Tenho feito bem o meu trabalho e espero continuar assim."



Pizzi fugiu ainda à questão da preferência entre Rui Vitória ou Jorge Jesus no comando técnico do Benfica.



"A minha preferência é estar aqui na seleção nacional. O Benfica fala-se depois. Isso não sou eu que tenho de responder e neste momento estou apenas focado na seleção nacional."



Portugal precisa apenas de um empate frente à Itália para garantir a presença na Final Four da Liga das Nações.