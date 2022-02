Pizzi marca na estreia pelo Basaksehir

O médio internacional português Pizzi marcou este sábado o primeiro golo na vitória por 2-0 do Basaksehir sobre o Gaziantep, na estreia pela equipa turca, em encontro da 25.ª jornada do campeonato.

Pizzi, emprestado esta semana pelo Benfica até ao final da temporada, inaugurou o marcador, aos 34 minutos, para ser substituído na segunda parte, aos 77.

Aos 87 minutos, Serdar Gurler apontou o segundo golo dos locais, que seguem no quarto lugar do campeonato turco, com 40 pontos, em 24 jogos, numa prova liderada confortavelmente pelo Trabzonspor, com 57 pontos, também em 24 encontros.