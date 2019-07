Pizzi visita militar português que sofreu acidente em missão na República Centro-Africana

Pizzi, futebolista do Benfica, visitou este sábado Aliu Camará, o militar português que no início de junho sofreu um grave acidente em missão na República Centro-Africana e teve as duas pernas amputadas.

O jogador das Águias entregou uma camisola do clube, personalizada com o número 21 (de Pizzi) e o nome de Camará, ao soldado Comando, que se mantém internado no Hospital das Forças Armadas.

O militar, de 23 anos, é benfiquista e confessou que Pizzi é um dos seus jogadores preferidos. O CM sabe que o Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Benfica e o jogador, de 29 anos, agilizaram tudo para, este sábado, pelas 13h00, fazerem a surpresa a Aliu Camará.