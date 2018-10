Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ na posse dos segredos de Vieira após apreensão de telemóvel e tablets

Apreensão foi feita no âmbito do caso dos e-mails e pode ser utilizada também para o processo e-Toupeira.

23:07

A Polícia Judiciária tem na sua posse todos os segredos de Luís Filipe Vieira depois de ter apreendido o telemóvel e dois tablets do presidente do Benfica no âmbito do caso dos emails.



Nos documentos a que a CMTV teve acesso está uma certidão pedida pela procuradora-adjunta responsável pelo processo e-Toupeira, para que as provas recolhidas no caso dos emails possam ser anexados ao processo onde a SAD do Benfica é acusada de 30 crimes.



As provas foram mesmo enviadas no início de agosto: são nada mais nada menos que uma cópia cega de todos os dados do telemóvel e dois tablets de Luís Filipe Vieira e estão agora na posse dos investigadores, mesmo os conteúdos apagados que foram recuperados pela polícia.



Ao contrário dos emails que foram obtidos de forma ilegal e tornados públicos por blogues e pelo FC Porto no Porto Canal, toda esta informação contida nos dispositivos eletrónicos de Vieira foi recolhida pelos investigadores de forma legal e pode ser usada como prova num eventual futuro julgamento.



Recorde-se que a 11 de abril, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, começou a divulgar correspondência eletrónica do Benfica. Conversas entre dirigentes, responsáveis do clube e ex-árbitros foram tornadas públicas e deram origem ao processo agora conhecido como caso dos emails.



Os documentos agora anexados ao processo e-toupeira mostram que a polícia judiciaria tem em sua posse dados obtidos de forma legal que podem vir a sustentar futuras acusações no caso dos emails. Neste, aponta-se para a existência de um esquema de corrupção para favorecer desportivamente o Benfica.