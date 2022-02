PJ apreendeu agendas do gestor das empresas ligadas ao "saco azul" do Benfica

No dia 21 de dezembro de 2015, José Bernardes, em nome da empresa "Dynethic" fez saber a Miguel Moreira, diretor financeiro do Benfica, que existiam três faturas por pagar: duas do mês de novembro, uma já de dezembro daquele ano. Valor: 36 mil euros. A 5 de janeiro de 2016, Miguel Moreira informou os serviços sobre já ter aprovado o pagamento, pedindo que os mesmos dessem andamento ao processo "ASAP", o acrónimo para "As Soon As Possible", frequentemente utilizado no mundo dos negócios.