PJ e DCIAP investigam falsificação de testes à Covid no FC Porto, Sporting e Portimonense

A Polícia Judiciária (PJ), em conjunto com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), apreenderam esta quinta-feira documentos relacionados com testes feitos à Covid-19 realizados por elementos do plantel de futebol profissional do FC Porto, Sporting e Portimonense. A Procuradora-geral teve de autorizar DCIAP a liderar o caso.



A informação foi avançada pelo Observador, que revela que a apreensão das amostras dos testes se verificou durante a Operação 'Free Covid' em Lisboa, no Porto e Algarve.

Recorde-se que o Correio da Manhã já tinha avançado na manhã desta quinta-feira que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), um órgão do Ministério Público (MP) especializado em criminalidade complexa, e a Polícia Judiciária (PJ) tinham em curso uma operação de buscas e apreensão de documentos centrada sobretudo na área metropolitana do Porto e no Algarve.