PJ faz buscas a Pinto da Costa, FC Porto e Portimonense

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), um órgão do Ministério Público (MP) especializado em criminalidade complexa, e a Polícia Judiciária (PJ) têm em curso uma operação de buscas e apreensão de documentos centrada sobretudo na área metropolitana do Porto e no Algarve. A diligência no terreno está a ser feita no âmbito dos chamados processos do futebol, é dirigida pelo procurador Hugo Neto e visa as instalações das SAD do Futebol Clube do Porto e do Portimonense, além de altos responsáveis destas duas sociedades anónimas desportivas e de outras empresas sedeadas em Portugal e no estrangeiro.





Leia a notícia completa na Sábado