PJ faz buscas à SAD do Benfica por corrupção desportiva

Em causa subornos a jogadores para vencerem ao FC Porto. Decorrem buscas na Luz e em Paços de Ferreira, Setúbal e Aves.

Por Henrique Machado e Tânia Laranjo | 11:43

A Polícia Judiciária do Porto está, na manhã desta segunda-feira,a fazer buscas à SAD do Benfica no Estádio da Luz, e nas instalações do Vitória de Setúbal, do Desportivo das Aves e do Paços de Ferreira.



Ao que o CM apurou, a operação em curso está relacionada com uma investigação por corrupção desportiva, em que o Benfica é suspeito de ter subornado atletas dos outros clubes visados para vencerem o FC Porto.



(Em atualização)