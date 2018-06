PJ faz novas buscas relacionadas com a Operação Lex

As autoridades estão a fazer buscas no escritório de Natércia Pina, arguida da Operação Lex que envolve o juiz Rui Rangel.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quinta-feira buscas no escritório de Natércia Pina, arguida num processo de burla ao Estado. As buscas foram realizadas no âmbito da Operação Lex e arrancaram logo pela manhã, sabe o CM.



