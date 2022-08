PJ realiza novas buscas no ciclismo. Não há detidos

A Polícia Judiciária está esta terça-feira a realizar buscas em várias equipas de ciclismo, a dois dias do início da Volta a Portugal, por suspeitas de uso de doping.Ao que oapurou, a operação policial está a recolher documentação no âmbito da investigação à W52-FC Porto. Até ao momento não há detenções.Na passada quarta-feira, a equipa W52- FC Porto foi suspensa de todas as provas de ciclismo, não participando por isso na Volta a Portugal. Recorde-se que oito ciclistas e dois elementos da equipa técnica da W52- FC Porto foram suspensos por práticas de doping.Em atualização