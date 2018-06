Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plano de atividades da FPF para o próximo ano aposta na formação e no futebol feminino

Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol aprovou esta quinta-feira o orçamento para o próximo ano.

A Assembleia Geral (AG) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou esta quinta-feira o orçamento e o plano de atividades para o ano 2018/2019, que prevê receitas de 70,7 milhões de euros e uma aposta no futebol de formação.



De acordo com informação divulgada na página da FPF ma internet, os documentos foram aprovados por unanimidade pelos 58 delegados presentes.



Segundo a FPF está previsto "um investimento de 69,8 milhões" e "uma clara aposta nas seleções de formação, no futebol feminino e também no futsal".



O organismo esclarece que o resultado positivo de 927 mil euros previstos "é resultante, entre outras rubricas, de um claro aumento de receitas nos contratos de TV com a UEFA, na publicidade e nos patrocínios".



"O investimento total com as seleções nacionais está orçado em perto de 15,8 milhões de euros, com aumentos de gastos nas seleções femininas, formação, sub-21 e futsal. Regista-se igualmente uma diminuição nas verbas ao dispor da Seleção Nacional AA, fruto de não haver fase final de um campeonato Europeu ou Mundial", refere o documento.



A seleção sub-21 regista um aumento de 10%, para 1,4 milhões enquanto as seleções mais jovens masculinas passam de 1,7 para 2,6 milhões.



O futebol feminino é a área que regista maior aumento percentual com "um crescimento de 100% em relação á época passada, passando de 1,3 para 2,6 milhões".



Na próxima época, a FPF apostará também no futsal, modalidade na qual Portugal é campeão europeu em título, estando previsto "um crescimento de 878 mil euros, para 1,4 milhões".



O organismo máximo do futebol português prevê investir "sete milhões de euros na organização de competições, com destaque para o novo campeonato nacional sub-23" e ter gastos de 11 milhões com arbitragem.



De acordo com o documento, "a Taça de Portugal prevê distribuir 4 milhões de euros pelos clubes participantes".



A FPF indica que "o documento reflete aproximadamente a execução orçamental da corrente época" e prevê "após o fecho de contas, um resultado positivo de 4,9 milhões euros, consequência, em grande parte da mais-valia contabilística da venda do edifício da antiga sede (cerca de quatro milhões de euros)".