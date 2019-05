Plantel do Arouca em revolta

"Este tipo de dirigentes não pode ter este sentimento de impunidade. É como o Joe Berardo na política, acham que toda a gente é parva e que conseguem fazer o que querem". O misto de revolta e de ironia é de Joaquim Evangelista, presidente do sindicato dos jogadores profissionais de futebol.O plantel do FC Arouca foi confrontado, esta terça-feira de manhã, com a informação de que a Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) terá feito um pedido de insolvência. Houve quem ficasse revoltado, pois o clube pode avançar com a rescisão coletiva."Os jogadores, treinadores, sindicato e toda a comunidade desportiva geral foram apanhados de surpresa. Só não fiquei surpreendido com a atitude do clube e do seu presidente porque já nos habituou a cenas destas", afirmou João Evangelista. Os meses de abril estarão em atraso."Os jogadores têm contrato, alguns deles para o ano, e vamos acionar o fundo de garantia salarial. Vamos interpelar a Liga porque o clube foi licenciado para iniciar a época", acrescentou o dirigente.tentou contactar, sem sucesso, o presidente da SDUQ do Arouca, Carlos Pinho.A estrutura de futebol profissional do FC Arouca é suportada por uma Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas. O clube é o único detentor do capital social. A equipa desceu esta temporada da II Liga para o Campeonato de Portugal.O FC Arouca usou as redes sociais para reagir às notícias. "Tudo o que foi escrito até à presente data é absolutamente falso", lê-se no comunicado. O clube acusa o presidente do sindicato de "montar um circo, como é seu hábito".