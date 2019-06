Plantel do Benfica apenas terá 20 jogadores de campo

O plantel do Benfica para a nova época apenas terá 20 jogadores de campo mais os guarda-redes (dois ou três, consoante as necessidades a cada momento), apurou oBruno Lage, que tem pela primeira vez entre mãos a tarefa de planificar desde início a temporada da equipa principal, prefere ter um plantel curto, pois entende que dessa forma fica mais competitivo.Eventuais acrescentos que terão de acontecer pontualmente, devido a lesões, castigos, abaixamentos de forma ou quaisquer outros contratempos, serão acautelados com recurso à formação ou às equipas de sub-23 (a competir na Liga Revelação) ou B (que integra a II Liga).A medida tem ainda outra componente, talvez ainda mais importante: é uma forma de estimular e promover o crescimento de novos jogadores, dando-lhes como incentivo permanente a possibilidade de integrar o plantel principal para treinar ou, inclusivamente, jogar.A emergência de João Félix na temporada passada funcionará como um exemplo extremo, num contexto em que outros jogadores também acabaram por se impor e por valorizar, como aconteceu com Ferro, Gedson Fernandes, Florentino Luís ou Jota.Com esta medida, Bruno Lage pretende também enviar uma mensagem para a formação, fazendo ver que no plantel principal há sempre vagas disponíveis para quem mostrar potencial de crescimento.Do mesmo modo, será um aviso aos jogadores mais velhos, no sentido de que não poderão relaxar durante a época.André Almeida (28 anos) já tem acordo de renovação com o Benfica. O defesa lateral e capitão de equipa vai ficar ligado ao emblema encarnado até 2023 e terá uma cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros.O avançado Raúl de Tomás (que na época passada esteve emprestado pelo Real Madrid ao Rayo Vallecano) poderá apresentar-se no Seixal já na segunda-feira, dia de arranque dos trabalhos dos encarnados para a nova temporada.André Ferreira e Anthony Carter deixam o Benfica a título definitivo. O guarda-redes André Ferreira (23 anos) vai prosseguir a carreira no Santa Clara e o avançado australiano Anthony Carter (24 anos) reforça o Académico de Viseu.