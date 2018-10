Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plantel do FC Porto alvo de controlo antidoping surpresa

Urina, EPO, sangue e passaporte biológico foram analisados durante o treino.

12:07

As brigadas da ADOP foram ao Olival esta terça-feira fazer um controlo antidoping surpresa a todos os jogadores do FC Porto. Testes à Urina, EPO, sangue e passaporte biológico. Alguns futebolistas fizeram as análises antes da sessão de trabalho e outros cumprirão os mesmos no final.



Sérgio Conceição chamou quatro da equipa B ao treino: Rui Pires, Justiniano, Madi Queta e Gleison.



Sérgio Oliveira e Danilo Pereira fizeram treino de recuperação.