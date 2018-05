Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plantel do FC Porto interrompe conferência com um 'banho' a Conceição

Técnico considerou que a "ambição", a "determinação" e a "paixão" do plantel foram atributos decisivos para a conquista.

12.05.18

Os jogadores do FC Porto interromperam este sábado a conferência de imprensa de Sérgio Conceição para festejarem com o técnico, após o triunfo sobre o Vitória de Guimarães (1-0), na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.



O técnico discursava na sala de imprensa do clube vimaranense quando foi interrompido pelos jogadores em festa pelo título de campeão nacional e pelo recorde de 88 pontos atingido pelo clube nesta época - superou os 86, de 2002/03 - e levou um 'banho' que o deixou completamente encharcado.



Na análise ao campeonato, Sérgio Conceição considerou que a "ambição", a "determinação" e a "paixão" do plantel por si treinado foram atributos decisivos para o êxito e agradeceu o apoio prestado pelos adeptos 'azuis e brancos' ao longo da época, destacando a saída para Lisboa, aquando do jogo com o Benfica, que os 'dragões' venceram por 1-0, na 30.ª jornada.



O técnico recusou ainda falar sobre o futuro, frisando que tem contrato com o clube e que, no FC Porto, pela "grande instituição" que é, há sempre rumores em relação a movimentações de jogadores, de treinadores e até de dirigentes, referindo o caso de Antero Henrique, que rumou a França para ser diretor desportivo do PSG.