Plantel do Real Madrid contra Gareth Bale

Jogador não quis festejar golo com os colegas de equipa.

Por Filipe António Ferreira | 08:59

Gareth Bale vive dias difíceis no Real Madrid. Para além das inúmeras lesões que o têm afetado desde que chegou à capital espanhola, em 2013, o galês tem agora o plantel contra si.



Tudo começou com as declarações públicas de Marcelo e de Courtois sobre o comportamento do companheiro de equipa, a quem apelidam de ‘golfista’ (Bale tem em sua casa um campo de golfe com três buracos).



O brasileiro afirmou que o colega só fala inglês e que só "comunica por gestos" com os restantes companheiros. Já Courtois revelou que o colega de equipa não vai aos jantares de grupo por serem tarde e que às 23h00 já está a dormir.



Bale reagiu com fúria. No último jogo, com o Levante, o jogador galês marcou de penálti o golo da vitória (2-1). Quando os colegas se aproximaram para festejar, Bale ignorou-os.



Após o jogo, o internacional galês foi muito criticado.