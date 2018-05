Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plantel do Sporting ameaçado antes da final

Jogadores sentem-se aterrorizados com os incidentes na Academia e temem que se voltem a repetir.

Por João Pedro Óca | 01:30

Os jogadores do Sporting estão em pânico com o clima de terror que se está a viver no clube e temem pela sua segurança, inclusivamente na final da Taça de Portugal que vão disputar no próximo domingo, apurou o CM.



Os atletas têm vivido os últimos dias em sobressalto e alguns têm sido acompanhados por seguranças, de forma a evitar serem surpreendidos por adeptos radicais do clube, como se verificou na última terça-feira, em Alcochete.



Segundo apurou o CM, há jogadores que receberam ameaças anónimas nos últimos dias e que continuam aterrorizados. Temem pela sua integridade física e pela segurança das respetivas famílias, que também estão em estado de choque. Perante o cenário que se criou, alguns familiares pressionam os jogadores para deixarem o clube. No caso dos atletas estrangeiros coloca-se a possibilidade de os familiares deixarem o País por não se sentirem seguros.



Porém, a dois dias da final, o grupo está mais unido do que nunca, sentindo uma força inabalável para ganhar mais um troféu. Têm consciência de que vão jogar em circunstâncias completamente anormais, mas carregam a crença e a confiança de que vão conseguir deixar uma boa imagem, sobretudo pela maioria dos adeptos que apoiaram a equipa na época.



O caso mais exemplificativo do compromisso do grupo é o de Bas Dost. O holandês foi um dos principais alvos da fúria dos agressores, que lhe partiram a cabeça e o atingiram brutalmente em todo o corpo. Apesar de não estar nas condições físicas ideais, o CM sabe que o avançado está focado em jogar a final e em sacrificar-se em prol do grupo e dos adeptos.



"Bruno não estava consciente"

"O plantel perdeu todo o respeito institucional pelo presidente do Sporting. Bruno de Carvalho não estava consciente do que era o seu papel", disse Jaime Marta Soares, presidente demissionário da Mesa da AG do clube. À SIC, deixou ainda elogios a Jorge Jesus: "Assumiu o seu papel de responsabilidade para não criar mais instabilidade."



Jogadores bloqueiam presidente

Os jogadores do Sporting estão de costas voltadas com Bruno de Carvalho e alguns já bloquearam o número de telemóvel do presidente, que lhes enviou uma série de mensagens após o conflito que se criou entre as partes, sabe o CM. Desde as críticas do presidente, após a derrota em Madrid (5 de abril), que a relação se agudizou.



"Estou muito orgulhoso desta equipa"

"Ainda estou chocado com estes atos de violência feitos por elementos criminosos. Mas estou feliz pela reação dos verdadeiros adeptos. Além disso, estou orgulhoso pela forma como a equipa lidou com esta situação difícil. Estou orgulhoso desta equipa. Vamos atravessar isto juntos", escreveu Bas Dost através das páginas da Stars and Friends Iberia, que gere a sua carreira, na internet.