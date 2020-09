O plantel do V. Setúbal, equipa que foi relegada da Liga ao Campeonato de Portugal devido a dívidas, recusou-se a treinar esta terça-feira devido à existência de salários em atraso no clube.





Os jogadores, que preparam o jogo de domingo com o Juventude de Évora, da série H do Campeonato de Portugal, confirmaram a forma de “protesto”, lamentando o “desamparo” e a ausência de explicações por parte dos dirigentes. A equipa técnica revelou-se solidária com os atletas.