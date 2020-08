Plantel e primeiros reforços do Benfica para a época 2020/2021 realizaram esta segunda-feira o primeiro treino

A equipa de futebol do Benfica, agora comandada por Jorge Jesus, realizou hoje o primeiro treino da temporada 2020/21, numa sessão marcada pela estreia dos três reforços já assegurados e pela presença do regressado Diogo Gonçalves.

No Benfica Campus, no Seixal, os 'encarnados' tiveram o primeiro contato com a bola, depois de no fim-de-semana se terem dedicado à realização de exames médicos e testes físicos.

Embora não tenham revelado quantos e quais os jogadores que estiveram presentes nesta primeira sessão, que se realizou à porta fechada, as 'águias' contaram, entre outros, com os três jogadores brasileiros assegurados neste 'mercado'.

Helton Leite (ex-Boavista) juntou-se a Vlachodimos, Svilar e Zlobin no lote de guarda-redes que trabalharam às ordens de Paulo Lopes e Fernando Ferreira, enquanto o lateral Gilberto (ex-Fluminense) e o médio ofensivo Pedrinho (ex-Corinthians) também integraram o apronto.

Entre as novidades em relação ao plantel da última época, surgiu igualmente o extremo Diogo Gonçalves, que no domingo renovou contrato com o emblema da Luz até 2025, depois de duas épocas cedido a Nottingham Forest (2018/19) e Famalicão (2019/20).

O administrador da SAD e diretor desportivo, Rui Costa, assistiu ao primeiro treino da temporada, ao lado do antigo capitão e novo diretor-técnico Luisão.

Ainda sem qualquer jogo de preparação confirmado, o Benfica prepara a participação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, cujos jogos estão marcados para 15 ou 16 de setembro, poucos dias antes do arranque da I Liga, agendado para o fim-de-semana de 19 e 20 do mesmo mês.