Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Plantel sentiu e veio falar comigo", diz Sérgio Conceição sobre ausência de Marega

Treinador do FC Porto fez a antevisão ao jogo de sábado com o V. Guimarães.

13:22

Sérgio Conceição revelou mais pormenores sobre o caso de Marega, que foi esta semana reintegrado nos trabalhos do FC Porto depois do seu afastamento antes da Supertaça, em virtude de ter forçado a saída. O técnico dos dragões falou num processo normal e destacou a intervenção do grupo de trabalho no sentido de voltar a colocar o franco-maliano na equipa.



"Marega começou a treinar com o grupo nesta semana, sinto-o comprometido e envolvido, a treinar como era hábito e é mais um que temos à disposição para eu utilizar quando assim entender. Convocado? Pois, nunca divulguei convocatórias. Sabem bem o que se passou, há um momento em que o grupo sente e vem falar com o treinador no sentido de incluir o Marega, pois conviver com isto também foi um problema para ele. Sentiram que era o momento de falar comigo e com o presidente e de reintegrar o Marega. Senti que era o que todos queriam e acho que não havia razão para não o fazer. Não tinha de ser eterno. Foi todo um processo normal. Não fácil, mas normal. Está em igualdade de circunstâncias com os outros. Agora se é chamado, só amanhã saberão", vincou Conceição, na conferência de antevisão ao jogo de sábado com o V. Guimarães.



A uma semana do fecho do mercado, o timoneiro dos campeões nacionais reforçou que não falará sobre possíveis entradas ou saídas: "já tinha dito que todas as questões do mercado ficam à porta do Olival. Quando começaram as competições não falei mais de mercado. Estes são os jogadores com que posso contar."