No duelo entre Tadej Pogacar (UAE) e Jonas Vingegaard (Jumbo) o ciclista esloveno ganhou este domingo oito segundos ao dinamarquês, na nona etapa da Volta à França. A tirada, que terminou no alto do Puy de Dôme, foi ganha pelo canadiano Michael Woods (Israel) que ultrapassou o norte-americano Matteo Jorgenson (Movistar) a 500 metros da meta.





A etapa, de 132,4 km, teve uma fuga de 14 ciclistas que foi constituída praticamente no quilómetro um. O grupo tinha 16m16s de vantagem no sopé do Puy de Dôme e desmembrou-se subida acima, com Woods, de 36 anos, a ser o vencedor no mítico monte francês. Na luta entre Pogacar e Vingegaard, o primeiro ganhou tempo ao segundo pela segunda vez consecutiva. Vingegaard continua líder mas agora com apenas 17’ de vantagem sobre o rival. Mais que os oito segundos ganhos na estrada, Pogacar ganhou ascendente moral sobre o campeão em título do Tour. No que diz respeito aos ciclistas portugueses em prova, Rúben Guerreiro (Movistar) está na 33.ª posição, Nélson Oliveira (Movistar) é 66.º e Rui Costa está no 73.º lugar.