Pole histórica para Miguel Oliveira no GP de Portimão

O vento não ajudou em algumas curvas, mas é vento português e jogou a meu favor. Conseguir a primeira pole em Portugal tem um significado especial, mas o trabalho não está feito e agora há que fechar com chave de ouro.” Esta foi a reação de Miguel Oliveira (KTM Tech 3) à conquista da pole position para o Grande Prémio do Algarve em MotoGP, última prova do mundial.









O feito inédito do piloto de Almada fez disparar a satisfação de bater a concorrência, em casa, com a presença da família a fazer a festa na box da equipa: “Estou a aproveitar cada volta, foi importante para ter uma boa performance, e viu-se, é bom ter a primeira pole aqui em Portugal. Foi uma boa volta. Sabia que tínhamos capacidade de ainda tirar algumas décimas ao [tempo do] treino desta manhã [sábado].”

O piloto português, de 25 anos, cravou o cronómetro em 1:38.892 minutos, deixando para trás o italiano Franco Morbidelli (Yamaha, a 44 milésimas) e o australiano Jack Miller (Pramac, a 146 milésimas), conseguindo melhorar bastante o seu melhor registo de qualificação até agora, que era um 5º posto, em Jérez (Espanha).





O já campeão mundial Joan Mir (Suzuki) teve uma qualificação muito discreta. Vai partir apenas do 20º lugar da grelha.



Miguel Oliveira vai fazer a última corrida aos comandos de uma KTM Tech 3



A partida para o Grande Prémio do Algarve, em Portimão, está agendada para as 14h00 (Sport TV) de hoje. Esta será a despedida de Miguel Oliveira dos comandos de uma KTM Tech 3. Em 2021, o ‘Falcão’ vai transitar para a equipa oficial da Red Bull, com uma mota melhor e mais meios para tentar lutar pelo título mundial.



SAIBA MAIS



Pole inédita



Miguel Oliveira conquistou a pole position pela primeira vez em MotoGP. Já tinha partido do primeiro lugar da grelha nas categorias mais baixas (Moto3 e Moto2) do mundial de motociclismo.



Triunfo em Estíria



O piloto da KTM Tech 3 conta com um triunfo este ano. Na última curva do GP da Estíria (Áustria), em agosto, Oliveira bateu a concorrência e fez o hino nacional ouvir-se pela 1ª vez no MotoGP.





100



pontos tem Miguel Oliveira no campeonato do mundo. O piloto de Almada ocupa o 10º lugar com 100 pontos e ainda ambiciona chegar até ao 8º lugar de Jack Miller (112).