Polícia de Las Vegas reabre caso de alegada violação de Ronaldo

A polícia de Las Vegas anunciou, esta segunda-feira, ter reaberto a investigação relativamente ao caso de uma possível violação de Cristiano Ronaldo a Kathryn Mayorga em 2009.Kathryn Mayorga alega ter sido violada pelo craque português na casa de banho do Palms Hotel and Casino, em Las Vegas no dia 13 de junho de 2009.

Na sequência da queixa feita por Kathryn Mayorga, de 34 anos, que afirma ter sido forçada a ter relações sexuais com Cristiano Ronaldo, num hotel em Las Vegas, em 2009, são agora divulgados alguns dos documentos referentes ao caso.

O jornal The Sun, revela detalhes sobre a queixa da vítima da alegada violação e do processo que corre nos Estados Unidos.

A publicação avança ainda que Ronaldo fez um acordo com a vítima, pagando-lhe 322 mil euros (375 mil dólares) para que esta se mantivesse calada. Mas agora Kathryn revelou a agressão de que terá sido vítima ao jornal alemão Der Spiegel e os seus advogados querem anular o acordo. O The Sun diz que, para além do crime sexual, Ronaldo pode vir a ser acusado de obstrução à Justiça.

O craque de futebol nega o episódio e diz que se tratou de uma relação sexual consentida. Diz que as notícas revelados sobre o caso são "fake news" e que a alegada vítima quer apenas ganhar fama.



O The Sun cita documentos que têm origem nos advogados da vítima. Em que se diz que Kathryn disse três vezes 'não' antes das relações sexuais com o jogador e que, depois do ato consumado, Cristiano Ronaldo lhe terá dito algo como "peço desculpa por isto, normalmente sou um cavalheiro".

Recorde-se que o caso remonta a 13 de junho de 2009, altura em que CR7 tinha 24 anos. O jogador estava de férias juntamente com o primo e cunhado, em Las Vegas. A alegada vítima, a modelo Kathryn Mayorga, na altura com 25 anos, trabalhava na discoteca Rain, no Palms Casino Resort. Os dois ter-se-ão conhecido na zona VIP da discoteca e acabaram num quarto de hotel.